"Primare: The Sound Of Primare" als audiophile UHQ-CD & 45 RPM Vinyl LP

In-Akustik hat "Primare: The Sound Of Primare" auf CD und LP veröffentlicht. Die insgesamt 12 Demo-Songs der High End-Marke mit dem Slogan "The Sound and Vision of Scandinavia" werden auf einer UHQ-CD mit optimierter Reflexions-Schicht sowie alternativ auf zwei 180 Gramm-Schallplatten mit 45 RPM präsentiert. Die Musik-Zusammenstellung deckt zahlreiche Genres von Klassik bis Pop ab.

Tracklist

1 Crystal Ball - No, Carolin

2 Perfect Darkness (Union Chapel, London) - Fink

3 Going, Going, Gone - LaVette, Bettye

4 Big Bad John - Castellucci, Geoff

5 Come Together - Musica Nuda

6 One Time - Hill, Marian

7 Trouble - James, José

8 I Put a Spell on You - Chamberland, Chantal

9 You Might Need Somebody - Ama, Shola

10 Flame & Co. - Katché, Manu

11 Seeya - Deadmau5

12 String Quartet No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 131: V. Presto - Quatuor Ebene

