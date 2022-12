News

"Pop around the Clock" zeigt wieder 24 Stunden Live-Konzerte auf 3sat

3sat zeigt auch in diesem Jahr wieder zu Silvester 24 Stunden Live-Konzerte in HDTV. Beim "Pop around the Clock"-Thementag zum Jahreswechsel sind diesmal Konzerte u.a. von Sting, Fleetwood Mac, Bruce Springsteen, Herbert Grönemeyer, Foo Fighters und den Rolling Stones geplant. Es wird wieder einen Mix aus älteren Klassikern und sehr neuen Produktionen geben wie z.B. "a-ha: True North". Ergänzt wird das internationale Konzert-Angebot um Eigenproduktionen aus der 3sat-Reihe "zdf@bauhaus" mit Sigrid und Lisbeth.

Los geht es am 31.12.2022 um 05.45 Uhr mit "Sting: A Winter's Night". Die Konzerte werden auch in der 3sat-Mediathek veröffentlicht. Der genaue Zeitablauf für den Konzert-Tag ist auf der 3sat-Website verfügbar:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.