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Plaion vertreibt Warner Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs

Plaion Pictures hat eine Vereinbarung mit Warner Bros. Discovery zum Vertrieb sämtlicher physischer Home Entertainment-Produkte wie Ultra HD Blu-rays, Blu-ray Discs und DVDs getroffen. Der neue Vertrag umfasst die Märkte Deutschland, Österreich sowie die deutschsprachige Schweiz. Plaion vertriebt bereits heute einzelne Titel aus dem Back-Katalog von Warner sowie Video-Spiele von Warner Bros. Games im deutschsprachigen Raum.

Der Start der erweiterten Zusammenarbeit ist für das 4. Quartal 2025 geplant. Ab diesem Zeitpunkt sollen eine Vielzahl der Filme und Serien von Warner über Plaion erhältlich sein und dürften dann ähnlich wie bereits die Produktionen von Sony und StudioCanal auch direkt über den eigenen Web-Shop von Plaion erhältlich sein.

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