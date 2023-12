News

"Placebo Live" erscheint als Blu-ray Disc, CD & LP-Boxset

Placebo veröffentlicht "Placebo Live" am 12.01.2024 auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das Boxset enthält drei verschiedene Live-Konzerte der Band, die in den unterschiedlichen Formaten präsentiert werden. Auf der Blu-ray Disc ist der Konzertfilm 'This Is What You Wanted' aus Mexico City zu finden, die Doppel-LP enthält "Collapse Into Never - Placebo Live in Europe 2023" vom spanischen Low Festival und auf CD "Live From the White Room" aus den Twickenham Studios. In der Box ist außerdem noch ein Poster dabei. Die Konzerte werden nur in der limitierten Box zusammen auf Blu-ray, CD & Vinyl erscheinen. Eine Einzelveröffentlichung ist nicht geplant.

