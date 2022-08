News

Paramount: "Top Gun: Maverick" mit IMAX-Szenen auf 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc

Paramount präsentiert "Top Gun: Maverick" inklusive IMAX-Szenen auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das wurde inzwischen offiziell gegenüber verschiedenen Medien bestätigt.

"Top Gun: Maverick" wurde mit digitalen Sony CineAlta Venice-Kameras mit 6K und 4K-Auflösung gedreht. Davon wurden gleich mehrere Kameras auch in den Jet-Cockpits installiert. Es handelt sich bei der Sony-Digitalkamera zwar um keine "offizielle" IMAX-Kamera, sie ist aber für das „Filmed in IMAX“-Programm zertifiziert und flexibel mit verschiedenen Formaten nutzbar, darunter das Vollformat 36 x 24 mm und Super35. Die IMAX-Szenen wurden in 1,90:1 gedreht. Die Szenen auf der Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc werden zwischen dem IMAX-Format und dem Cinemascope-Format 2,39:1 wechseln.

Der Action-Blockbuster mit Tom Cruise erscheint am 03.11.2022 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Bereits ab dem 23.08.2022 soll "Top Gun: Maverick" bei Streaming-Anbietern wie Amazon Prime Video und Apple iTunes zum Kauf und ab dem 22.09.2022 zum Verleih erhältlich sein - auch in 4K und bei Apple inklusive deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton.

Die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray werden neben den Standard-Editionen auch als Steelbook veröffentlicht.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Die Blu-ray Disc verfügt nur über eine englische Dolby Atmos-Tonspur und deutschen Dolby Digital 5.1-Ton.

Anzeige



bereits erhältlich:

Top Gun: Maverick (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1 (HDR10 & Dolby Vision)

Ton: Englisch, Deutsch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Anzeige

Bereit zum Abheben – Werden Sie Zeuge des intensivsten Trainingsprogramms, wenn sich der Cast für den Dreh im Kampfjet unter dem Einfluss von mehreren G-Kräften vorbereitet.

Beschreiten neuer Wege – Der Dreh von TOP GUN: MAVERICK – Seien Sie bereit abzuheben, wenn Sie mit Cast und Crew hinter den Kulissen von TOP GUN: MAVERICK auf die Mission gehen, die spektakulärsten Flugszenen aller Zeiten zu drehen!

Ein Liebesbrief an die Luftfahrt – Tom Cruise teilt seine Passion für die Flugkunst, während er seine eigene Maschine fliegt: eine P-51 Mustang aus dem zweiten Weltkrieg, die zu ihrer Zeit das Top Gun Flugzeug gewesen wäre.

Die Kreation des „Darkstar“ – Erhalten Sie durch das eindrucksvolle, experimentelle Flugzeug, das speziell für den Film entworfen wurde, Einblick in die Zukunft der Luftfahrt – weit über das Limit von Mach-10 hinaus.

„Hold My Hand“– Lady Gaga Musikvideo – Sehen Sie Lady Gagas Musikvideo zur Hit-Lead-Single des TOP GUN: MAVERICK Soundtracks.

“I Ain’t Worried” – OneRepublic Musikvideo – Sehen Sie das Musikvideo zum neuen Song von OneRepublic.

Masterclass mit Tom Cruise – Cannes Film Festival – Tom Cruise spricht über seine unglaubliche Karriere beim Vorzeigeevent des 75. Cannes Film Festivals. (nur auf der 4K Ultra HD enthalten)

Top Gun: Maverick (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby Digital 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Anzeige

Extras:

Bereit zum Abheben – Werden Sie Zeuge des intensivsten Trainingsprogramms, wenn sich der Cast für den Dreh im Kampfjet unter dem Einfluss von mehreren G-Kräften vorbereitet.

Beschreiten neuer Wege – Der Dreh von TOP GUN: MAVERICK – Seien Sie bereit abzuheben, wenn Sie mit Cast und Crew hinter den Kulissen von TOP GUN: MAVERICK auf die Mission gehen, die spektakulärsten Flugszenen aller Zeiten zu drehen!

Ein Liebesbrief an die Luftfahrt – Tom Cruise teilt seine Passion für die Flugkunst, während er seine eigene Maschine fliegt: eine P-51 Mustang aus dem zweiten Weltkrieg, die zu ihrer Zeit das Top Gun Flugzeug gewesen wäre.

Die Kreation des „Darkstar“ – Erhalten Sie durch das eindrucksvolle, experimentelle Flugzeug, das speziell für den Film entworfen wurde, Einblick in die Zukunft der Luftfahrt – weit über das Limit von Mach-10 hinaus.

„Hold My Hand“– Lady Gaga Musikvideo – Sehen Sie Lady Gagas Musikvideo zur Hit-Lead-Single des TOP GUN: MAVERICK Soundtracks.

“I Ain’t Worried” – OneRepublic Musikvideo – Sehen Sie das Musikvideo zum neuen Song von OneRepublic.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.