News

Paramount: Erster "Gladiator 2"-Trailer online

Paramount hat den ersten Trailer für "Gladiator 2" veröffentlicht:

"Gladiator 2" dreht sich um "Lucius" (Paul Mescal), den im ersten Teil noch sehr jungen Sohn von "Lucilla" (Connie Nielsen) und Neffen von "Commodus" (Joaquin Phoenix). "Gladiator 2" spielt Jahre nach den Ereignissen von Ridley Scotts erstem "Gladiator"-Film mit Russel Crowe. Zu den weiteren Darstellern gehören neben Paul Mescal u.a. Denzel Washington, Pedro Pascal und Connie Nielsen. Der "Gladiator 2"-Kinostart ist in Deutschland für den 14.11.2024 geplant. Während Ridley Scott auch noch an einem weiteren "Alien"-Prequel arbeitet, soll "Alien: Romulus" von Fede Álvarez (mit Scott als Produzent) bereits am 15.08.2024 ins Kino kommen.

Offizielle Synopsis:

Vor Jahren musste Lucius (Paul Mescal) den Tod des geliebten Helden Maximus durch die Hand seines Onkels miterleben. Jetzt ist er gezwungen, selbst das Kolosseum zu betreten, nachdem seine Heimat von den tyrannischen Kaisern erobert wurde, die Rom nun mit eiserner Faust regieren. Die Zukunft des Reiches steht auf dem Spiel, und mit Wut im Herzen muss sich Lucius auf seine Vergangenheit besinnen, um die Stärke zu finden, den Ruhm Roms seinem Volk zurückzugeben.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.