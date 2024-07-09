News

LG startet webOS-Hackathon 2024 für TV-Apps

LG startet den globalen webOS-Hackathon 2024 und stellt App-Entwicklern Geldpreise in einer Gesamthöhe von 230.000 USD für KI-basierte Lösungen und Gaming-Dienste für LG Fernseher in Aussicht, die mittels des in webOS integrierten TV-Software-Entwicklungskits erstellt werden.

Entwickler können ihre Bewerbungen bis zum 26. Juli auf der Webseite https://weboshackathon.lge.com einreichen. Dort sind zusätzlich auch alle Informationen zum Wettbewerb hinterlegt. Nach dem Bewerbungsprozess werden die zugelassenen Teilnehmer zu einem Webinar eingeladen, um mehr über die API und die Details des Hackathons zu erfahren.

Die Finalisten werden bis Mitte September benachrichtigt und können im weiteren Verlauf Preisgelder gewinnen: 50.000 US-Dollar gehen an den Drittplatzierten, 80.000 US-Dollar gibt es für den zweiten Platz, der Hauptpreis für den Gesamtsieger beträgt 100.000 US-Dollar. Die Gewinner erhalten außerdem technische Unterstützung bis zum Rollout ihrer App sowie anschließende Werbemöglichkeiten auf LG TV-Geräten. Wichtig: Die Gewinner-Apps müssen bis Ende Juni 2025 im LG Content Store veröffentlicht werden.

