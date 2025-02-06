News

"Ein verrücktes Paar" & "Der dritte Frühling" erscheinen auf Blu-ray Disc (Update)

OneGate Media veröffentlicht "Ein verrücktes Paar" und "Der dritte Frühling" (Grumpy Old Men / Grumpier Old Men) auf Blu-ray Disc. Die beiden Komödien aus den Neunziger Jahren mit Jack Lemmon und Walter Matthau erscheinen am 13.12.2024 als "Double Feature" mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton auf Blu-ray Disc.

Update: Am 14.03.2025 erscheint eine Neuauflage, die Tonprobleme bei der Synchronfassung von "Der dritte Frühling" beheben soll. Ein direkter Umtausch ist nicht vorgesehen. Käufer können die defekten Disks an den Handel zurückgeben und die Neuauflage bestellen.

