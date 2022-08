News

Nubert erstmals auf der IFA 2022 in Berlin

Bildquelle: Nubert

Nubert ist in diesem Jahr erstmals auf der IFA und stellt an Stand 235 in Halle 1.2 die wichtigsten Produkt-Highlights vor.

Darunter ist das Soundbar-Flaggschiff nuPro XS-8500 RC, das auf der Messe als wireless Surround-Setup mit den neuen Smart-Home-Deckenlautsprechern nuPro XI-2000 RC präsentiert wird.

Die nuPro AS-3500 und der nuSub XW-800 slim sind auch im Gepäck und die nuBoxx AS-425 max sowie die nuBox AS-225 darf man vor Ort ebenfalls bewundern.

Außerdem wird es auf der IFA 2022 erstmals die Möglichkeit geben, das mobile Soundsystem mit Bluetooth und DAB+ nuGo! ONE live zu erleben.

