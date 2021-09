News

"Nobody" mit deutschem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Nobody" im November auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Action-Thriller mit Bob Odenkirk (Breaking Bad & Better Call Saul) wird am 11.11.2021 fürs Heimkino auf auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht. Neben den Standard-Editionen sind auch Steelbooks in limitierter Auflage geplant.

Zur Ausstattung gehören ein deutscher und englischer Dolby Atmos-Mix sowohl auf der Ultra HD Blu-ray als auch der Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Das Bonus-Material besteht aus einem Audio-Kommentar, unveröffentlichten Szenen und mehreren Making of Featurettes.

Nobody (Blu-ray Disc / 4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Extras:

Unveröffentlichte Szenen

Hutch haut drauf

Die Handlung im Detail Bloß ein Niemand

Filmkommentar mit dem Schauspieler Produzenten Bob Odenkirk und dem Regisseur Ilya Naishuller

