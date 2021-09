News

Denon und Marantz stellen 8K HDMI-Switch vor

Bildquelle: Sound United

Denon und Marantz bieten einen neuen 8K-HDMI-Switch mit 3 Eingängen an. Der Denon AVS-3 und Marantz VS3003 sind zu zahlreichen Modellen des jeweiligen Herstellers kompatibel und ermöglichen den Anschluss von bis zu drei 8K- und 4K/120Hz-Quellgeräten. Der Switch soll nicht größer als ein Blu-ray-Player-Gehäuse sein, verfügt über eine Frontblende aus gebürstetem Aluminium und bringt eine IR-Fernbedienung zum Wechseln der Eingänge mit. HDMI-CEC ist an Bord, neben des automatischen Ein-und Ausschaltens ist so auch die Steuerung mittels AV-Receiver-Fernbedienung möglich. Eine abnehmbare Wandhalterung und ein IR-Repeater gehören zum Lieferumfang.

Der Denon AVS-3 und der Marantz VS3003 HDMI-Switch sind ab Oktober 2021 für 199 Euro (UVP) erhältlich.

Kompatible AV-Receiver, AV-Verstärker und AV-Vorverstärker

Denon:

Denon AVC-A110

Denon AVC-X8500HA

Denon AVC-X6700H

Denon AVC-X4700H

Denon AVC-X3700H

Denon AVC-X2700H

Denon AVR-S960H/DAB

Marantz:

Marantz AV8805A

Marantz AV7706

Marantz SR8015

Marantz SR7015

Marantz SR6015

Marantz SR5015/DAB

Marantz NR1711

