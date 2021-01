News

Neues Samsung Galaxy Unpacked Event am 14. Januar

Samsung präsentiert am 14. Januar ein neues "Galaxy Unpacked"-Event, in dessen Rahmen voraussichtlich das neue Galaxy S21-Smartphone vorgestellt wird.

Die Vorstellung wird als Live-Stream u.a. auf der Samsung-Website zu sehen sein und startet am 14.01.2021 um 16:00 Uhr. Auf YouTube wurde auch bereits ein Teaser-Video veröffentlicht.

Für diesen Monat hat Samsung auch bereits zwei weitere virtuelle Events angekündigt. Am 06.01. soll im Rahmen eines virtuellen "First Look"-Events "eine neue Bildschirm-Generation vorgestellt werden" und am 11.01. findet außerdem unter dem Motto "Better Normal for All" die virtuelle Samsung Pressekonferenz zur CES statt, die ebenfalls live übertragen werden soll.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.