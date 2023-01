News

Neues Kenwood Stereo-Smartradio mit DAB+ und CD-Player

Bildquelle: Kenwood

Kenwood stellt mit dem CR-ST700SCD ein neues SmartRadio mit integriertem DAB+ und UKW-Tuner und weiteren Multimedia-Features vor. Die stationäre Komponente kann drahtlos ins Netzwerk integriert werden und ermöglicht den Empfang von Internetradio. Insgesamt können bis zu 80 Sender gespeichert werden (40x Internetradio, 20x DAB+, 20x UKW).

Auch Bluetooth Audio-Streaming ist möglich und ein CD-Player, USB-Anschluss, AUX-Eingang und Kopfhöreranschluss sind an Bord. Für die komfortable Bedienung gibt es in 7,1 cm großes TFT-Farbdisplay und per UNDOK Smartphone-App kann man das Gerät auch mit dem Smartphone bedienen.

Das 2.1-Lautsprechersystem mit 43 Watt Gesamtausgangsleistung (RMS) gibt es ab Januar 2023 in den Gehäuseausführungen Schwarz und Silber. Der Preis beträgt 399 Euro.

