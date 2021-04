News

Neuer "Zack Snyder's Justice League" Trilogy-Trailer online

HBO Max hat in den USA einen neuen "Trilogy-Trailer" für "Zack Snyder's Justice League" veröffentlicht. Dieser ergänzt "Zack Snyder's Justice League" um weitere Szenen aus den ebenfalls von ihm gedrehten Filmen "Man of Steel" und "Batman vs Superman" und endet mit der Einblendung "The Completion of Zack Snyder's Trilogy". Damit dürften Spekulationen über eine Fortsetzung des DC Universe durch Zack Snyder zunächst einmal begraben werden:

"Zack Snyder's Justice League" erscheint am 27.05.2021 in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und DVD. Neben der Standard-Edition erscheint der Film voraussichtlich am 08.07.2021 auch als Steelbook in beiden Blu-ray-Formaten. Ab dem 20.05 wird "Zack Snyder's Justice League" bereits in digitalen Stores wie Apple iTunes und Amazon Prime Video erhältlich sein.