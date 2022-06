News

Neuer "Avatar: The Way of Water" IMAX-Trailer online

Für James Camerons "Avatar: The Way of Water" wurde jetzt auch der erste IMAX-Trailer veröffentlicht. Der Trailer ist inhaltlich quasi identisch mit dem bereits von Disney veröffentlichtem Cinemascope-Trailer, zeigt aber im 16:9-Format bei den meisten Szenen mehr Bildinhalt:

Das Science Fiction/Fantasy-Abenteuer soll die erste von insgesamt vier "Avatar"-Fortsetzungen werden. Im Mittelpunkt von "Avatar: The Way of Water" wird die Familie Sully stehen und jeder der vier eigenständigen Filme den Schwerpunkt auf eine Person legen.

Der Kinostart von "Avatar: The Way of Water" ist für den 14.12.2022 geplant. Zuvor soll James Camerons "Avatar" noch einmal ab dem 22. September in Deutschland mit überarbeitem Bild und Ton im Kino zu sehen sein.

