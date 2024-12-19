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Neue "Visso"-Sofas mit Sound-System und Relax-Funktion von Sofanella

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella präsentiert die neue Heimkino- und Wohnzimmer Sofa-Serie Visso. Das Design wird durch breite Polster und gerade Linien geprägt. Fließende Armlehnen und schlanke Metallfüße sollen Leichtigkeit und Entspannung zum Ausdruck bringen. Alle Modelle verfügen über elektrisch verstellbare Sitze.

Alle Sofas sind mit USB- und USB-C-Anschlüssen zum Aufladen von Smartphones ausgestattet. Die Mittelkonsole der Visso Kino-Serie bietet neben den elektrisch öffnenden Getränkefächern auch einen eingebauten Subwoofer sowie Lautsprecher unter den Sitzen, die über eine Bluetooth-Verbindung zum TV oder Mobilgerät für die Musik- und Soundwiedergabe genutzt werden kann. Der 4D-Effekt sorgt dafür, dass die Schallwellen an der Polsteroberfläche als leichte Vibration spürbar werden.

Dank des Smart Tables mit Touch-Funktion dient die Mittelkonsole der Visso-Kinocouch auch als Fernbedienung, sodass sich die Lautstärke direkt vom bequemen Sitzplatz aus steuern lässt. Außerdem ist Wireless-Charging für Mobiltelefone möglich.

Die elektrische Relax-Funktion bei der Sofa-Serie Visso wird über kleine Knöpfe an der Innenseite der Armlehnen gesteuert. Mit diesen wird jedes Element einzeln in Position gefahren: So lassen sich Fußteil, Rücken- und Kopflehne per Fingerdruck in die individuell bevorzugte Sitz- oder Liegehaltung bringen.

Die Visso-Sofas von Sofanella stehen in den folgenden Varianten zur Auswahl:

Das Kinosofa wird im Showme-Showroom in Bielefeld ausgestellt und kann dort probegesessen werden.

Sofanella bietet seine Heimkino-Sofas in verschiedenen Leder- und Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben an. Für die Leder-Sofas stehen drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe zur Auswahl und die Stoff-Sofas können auch mit dezenten Mustern und Strukturen angepasst werden. Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

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Nähere Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de, der auch eine Vorschau auf die verschiedenen Farbvarianten der Sofas direkt in der Produktübersicht ermöglicht.

www.sofanella.de

Bildquelle: Sofanella

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