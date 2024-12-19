News

Soulnote präsentiert neuen Stereo-Leistungsverstärker A-3 Core

Bildquelle: Soulnote

Soulnote präsentiert mit dem A-3 Core einen neuen Stereo-Leistungsverstärker auf absolutem Premium-Niveau, der die Technologien verschiedener High-End-Produkte aus eigenem Hause vereint. Darunter die spezielle Massetrennung, die auch im Vorverstärker P-3 sowie im Vollverstärker A-3 integriert ist. Die Single-Push-Pull-Ausgangsstufe stammt aus dem M-3 Monoblock. Darüber hinaus verfügt der A-3 Core auch über die von Soulnote bekannte Non-NFB-Schaltung.

Der linke und rechte Kanal des A-3 Core sind strikt getrennt und verfügen jeweils über einen eigenen 700VA Ringkerntransformator. Für die Erdungsfreiheit des Verstärkergehäuses sorgen einfache Non-NFB-Schaltungen und ein optimiertes Design aller eingesetzten Bauteile zur Minimierung von Hochstromschleifen und zur Eliminierung von Induktivitätskomponenten. Ein absolut lebendiger, detaillierter Klang zeigt, wie effektiv dieser aufwändige Aufbau mit vollständig getrenntem linken und rechten GND ist, so Soulnote.

Rückseite

Die leistungsfähige Push-Pull-Ausgangsstufe ist identisch zum M-3 Monoblock, angesteuert von einer vierfachen Darlington-Schaltung. Für die nötige hohe Stromverstärkung sorgt ein TO3-Bipolartransistor (Metall-CAN-Typ). Als Hauptkühlkörper setzt der Hersteller beim A-3 auf eine leichte und kompakte Kupferplatte, die gleichzeitig als Stromschiene für die Stromversorgung des TO3-Transistors dient. Dessen Anschlüsse können durch diese Kupferplatte direkt mit der darunterliegenden Platine montiert werden. So entfällt die Verdrahtung, die ein Nachteil des typischen Aufbaus eines TO3-Transistors ist.

Besonders aufwändiger Aufbau und massive Konstruktion

Wie bei allen eigenen Produkten setzt Soulnote auch beim A-3 auf eine besondere mechanische Konzeption. Bei ausgewählten Elementen wird aus akustischen Gründen auf eine feste Verschraubung verzichtet. Verstärkerblock, Anschlüsse und obere sowie untere Abdeckung sind allesamt nur lose befestigt. Insbesondere der Verstärkerblock verfügt über eine seitlich verschiebbare Drei-Punkt-Struktur mit Titan-Gleitern. Dadurch ist er zum einen nicht den Schwingungen des Leistungstransformators ausgesetzt, zum anderen setzt er auch seine eigenen Schwingungen frei.

Anzeige



Verfügbarkeit und Preis

Der Leistungsverstärker Soulnote A-3 Core ist im ausgewählten Fachhandel erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt 14.990,00 Euro. Im Lieferumfang enthalten sind sowohl Spikes als auch eine zugehörige Gerätebasis für die optimale Aufstellung.

Weitere Informationen gibt es hier:

Soulnote A-3 Core

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.