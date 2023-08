News

Neue "The Original Source" Vinyl LP-Editionen von der Deutschen Grammaphon

Die Deutsche Grammophon hat mit der "The Original Source"-Serie eine Reihe von remasterten Klassik-Aufnahmen auf LP veröffentlicht. Die Aufnahmen wurden von den analogen Vierkanal-Masterbändern aus den 1970er Jahren in den Emil Berliner Studios direkt ohne digitale Nachbearbeitung oder Zwischenkopien für den Vinyl-Schnitt überspielt. Dabei wurden die ursprünglich für die Quadrophonie aufgezeichneten Vierspur-Signale in Echzeit auf Stereo abgemischt und über einen Loop-Mechanismus das für den Lackschnitt benötigte Preview-Signal erzeugt.

Alle Alben der "The Original Source"-Serie werden auf 180 Gramm-LPs mit Gatefold-Cover präsentiert. Teilweise handelt es sich um Doppel-LPs. Eine Fortsetzung der Serie mit weiteren Aufnahmen ist in den nächsten Monaten geplant.

