News

Neue Panasonic 4K TVs mit Dolby Vision & Android

Bildquelle: Panasonic

Panasonic stellt mit dem JXW704, JXW634 und JXW604 drei neue LCD-TVs vor. Alle Modelle verfügen über ein natives 4K Ultra HD-Panel mit Multi HDR Support (Dolby Vision, HLG, HDR10).

Der JXW604 ist in 43, 50, 55 und 65 Zoll erhältlich, bringt einen Triple Tuner, Sprachsteuerungsmöglichkeit sowie zahlreiche multimediale Angebote mit. Darunter HbbTV, Mediatheken der TV-Sender sowie Streaming-Services wie Netflix und prime Video. Ebenso wie der JXW634 bietet er einen Game-Modus für geringe Latenzzeiten des Bildschirms. Weitgehend identisch ausgestattet zum JXW604 soll sich das Classic Design der JXW634-Serie in Silber perfekt in jeden Wohnraum einfügen. Auch der JXW634 ist in 43, 50, 55 und 65 Zoll erhältlich.

Der JXW704 unterscheidet sich von den anderen Baureihen und ist mit dem Android-Betriebssystem ausgestattet. So greift man bequem auf sämtliche verfügbaren Dienste, darunter Disney+, Netflix, Prime Video, Youtute, etc. zu und hat direkten Zugriff auf den Google Play Store sowie Chromecast. Die drei neuen Panasonic TV-Serien unterstützen auch Dolby Atmos, der JXW704 bringt insgesamt 4 HDMI-Schnittstellen mit, die anderen Serien jeweils 3. Die JXW704-Serie soll sich im "Gun Metal Black"-Design optisch besonders ansprechend präsentieren. Auch hier gibt es die Bilddiagonalen 43, 50, 55 und 65 Zoll.

Die neuen Panasonic 4K-Fernseher sind ab Oktober 2021 erhältlich, Preise stehen noch nicht fest.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.