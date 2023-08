News

ARD plant komplette SD-Abschaltung - alle TV-Sender ab 2025 nur noch in HDTV

Die ARD setzt die bereits im November 2022 begonnene Einstellung ihrer TV-Programme mit SD-Auflösung fort und stellt jetzt einen Termin für den kompletten Ausstieg aus der parallelen Verbreitung der Sender in SD und HDTV in Aussicht: Ab Anfang 2025 sollen alle TV-Programme der ARD nur noch in HDTV ausgestrahlt werden.

Bereits seit Jahren fordert die "Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten" (KEF) eine Einstellung der SD-Ausstrahlungen via Satellit. Obwohl keine Finanzmittel mehr bewilligt wurden, hatte die ARD über 2020 hinaus die parallele Verbreitung in HDTV und SD noch einmal verlängert.

Damit soll jedoch in den nächsten Jahren endgültig Schluss sein: Laut einem Bericht von epd-Medien soll kein weiterer Finanzbedarf für die SD-Ausstrahlung ab 2025 mehr beantragt worden sein, da man auch bei der ARD die Doppelverbreitung inzwischen aufgrund der geringen Nutzung des SD-Angebots nicht mehr für wirtschaftlich tragbar hält. So sollen inzwischen nur noch 7% der TV-Haushalte das SD-Angebot nutzen.

Beim ZDF soll hingegen bislang noch kein Termin über die Einstellung des SD-Angebots feststehen sondern ein erneuter Finanzbedarf bis 2028 bei der KEF angefordert worden sein. Beim ZDF ist dafür aber bislang auch nur ein einziger zusätzlicher Satellitentransponder auf Astra 19.2° Ost erforderlich. Die ARD nutzt hingegen noch drei eigene Satelliten-Transponder sowie weitere Kapazität auf einem SES-Transponder zum Simulcast in SD-Auflösung.

Die SD-Abschaltung betrifft zunächst die Verbreitung der TV-Programme via Satellit, aber auch die Verbreitung in Kabelnetzen, die für die Programmeinspeisung den Satellitenempfang nutzen. Über Antenne (DVB-T2) werden die Sender von ARD und ZDF ohnehin bereits ausschließlich in HDTV verbreitet.

Bei den Privatsendern steht eine SD-Abschaltung noch nicht zur Diskussion. Beide großen Privatsendergruppen bieten ihre TV-Programme derzeit nur verschlüsselt und gegen Bezahlung im Kabel, via IPTV oder über Plattformen wie HD+ oder Freenet TV in HDTV an. Mit der parallelen SD-Verbreitung soll auch weiterhin die hohe Reichweite des freien Empfangs gesichert werden. Anfang 2020 haben RTL und ProSiebenSat.1 ihre Verträge mit dem Astra-Satellitenbetreiber noch einmal um mehrere Jahre verlängert.

