Neue 4K & HDR-Filme ab 3,99 EUR im Apple iTunes Store

Apple hat wieder seine Film-Angebote für je 3,99 EUR im Apple iTunes Store erweitert. Mit dabei (auch in 4K & HDR) sind u.a. der Oscar-Gewinner Green Book, "Ghost In The Shell", "Pacific Rim: Uprising" und weiterhin vor allem viele Filme von Warner und Sony wie z.B. "2012", "Und täglich grüßt das Murmeltier", die "Matrix"-Trilogie oder die beiden "The Equalizer"-Filme.

Zu Preismarken von 3,99 EUR, 5,99 EUR und 7,99 EUR sind noch viele weitere Top-Filme in HD und teilweise auch 4K im Angebot:

Weitere Apple-Angebote:

