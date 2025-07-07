"Mickey 17" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
Warner veröffentlicht "Mickey 17" im Mai auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Thriller von Bong Joon Ho (Parasite) mit Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette und Mark Ruffalo erscheint am 28.05.2025 auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird als Steelbook erscheinen, darunter auch eine exklusive Steelbook-Edition bei Amazon.
Beide Blu-ray-Varianten sind mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen DTS HD MA 5.1-Mix ausgestattet. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und Trailer geplant.
Update: Nach den 4K-Steelbooks erscheint "Mickey 17" am 09.11.2025 noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung, die jetzt auch bei Amazon vorbestellbar ist.
Mickey 17 ist auch zum 4K-Streaming u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes zum Kauf erhältlich.
