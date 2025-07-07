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"Guns Up" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

Splendid veröffentlicht "Guns Up" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Action-Film mit Kevin James und Christina Ricci über einen Ex-Cop, der in die Fänge der Mafia gerät, läuft seit Mitte Juni in den deutschen Kinos und erscheint am 05.09.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind Interviews und B-Roll-Aufnahmen geplant.

Update: "Guns Up" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

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