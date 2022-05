News

Marvel: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" auf Rekordkurs im Kino

Disney hat laut eigenen Angaben am ersten Startwochenende von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ein weltweites Einspielergebnis von 450 Millionen USD erzielen können. Davon wurden 185 Millionen USD in den USA eingenommen.

In den bislang von "The Batman" angeführten weltweiten Kinocharts für 2022 liegt "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" bereits auf dem dritten Platz vor "Uncharted" und "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse".

Für Deutschland meldet Disney rund 800.000 Zuschauer in 649 Kinos mit einem Umsatz von rund 8,7 Millionen EUR.

Der erste "Doctor Strange"-Film mit Benedict Cumberbatch aus dem Jahr 2016 erzielte insgesamt ein Einspielergbnis von rund 678 Millionen USD.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" läuft seit dem 04.05.2022 in den deutschen Kinos. Mit der Veröffentlichung auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc ist im Spätsommer/Herbst zu rechnen.

