News

Oscar-Kandidat "Marty Supreme" erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Marty Supreme" auf Blu-ray Disc. Das Oscar-nominierte Sport-Drama von Josh Safdie mit Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion und Kevin O'Leary läuft ab dem 26.02.2026 in den deutschen Kinos und erscheint im Frühjahr mit deutschem und englischem DTS HD MA-Mehrkanalton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind ein Featurette sowie ein "Camera Test"-Special geplant.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.