"Madness - The Get Up" erscheint als CD/DVD-Set

Madness veröffentlichen "The Get Up" auf DVD und CD. In dem im Mai 2021 aufgenommenen Konzertfilm erzählt die Band zusammen mit Gästen wie Paul Weller ihren Werdegang und spielt natürlich auch zahlreiche Songs, die neben dem Film auf DVD auch zusätzlich als Sound-Track-CD inklusive einiger bislang unveröffentlichter Titel enthalten sind.

"Madness - The Get Up" erscheint am 18.11.2022 als DVD/CD-Set. Eine Blu-ray-Edition ist nicht geplant.

