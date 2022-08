News

Lionsgate: "SAW 10" kommt 2023 ins Kino

Lionsgate eröffnet ein weiteres "SAW"-Kapitel und plant nach "SAW: Spiral" mit Chris Rock und Samuel L. Jackson für 2023 einen weiteren Kino-Film der Horror-Reihe. "SAW 10" soll am 27.10.2023 in den US-Kinos starten.

Regie soll Kevin Greutert führen, der bereits "SAW VI" und "SAW 3D – Vollendung" inszenierte. Zur Handlung und den Darstellern liegen noch keine Informationen vor.

