News

LG bringt eigenen TV-Kanal und fünf Sony One-Kanäle auf LG Channels

Bildquelle: LG

Die LG Streaming-Plattform "LG Channels" erweitert die mehr als 200 Kanäle um den ersten eigenen FAST Channel: LG 1 bietet lineares Programm und exklusive Inhalte zur kostenlosen Nutzung für LG webOS-Fernseher.

LG hat auch bereits einige Inhalte angekündigt, darunter die Serie "Nashville" mit Hayden Panettiere und Kelsey Grammer. Darüber hinaus bietet LG Channels in Zukunft auch fünf Sony One-Kanäle von Sony Pictures Entertainment an, darunter Sony One Comedy TV mit der Serie „Seinfeld“ und Sony One Thriller TV mit Formaten wie „Breaking Bad“, „Damages“, etc. Auch diese Kanäle werden kostenlos sein.

Insgesamt umfassen die LG Channels 30 Film-, 13 Unterhaltungs-, 17 Dokumentar-, 26 Serien-, 22 Musik- und 21 Sportkanäle.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.