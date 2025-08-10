News

King Crimson: "Lizard" & "Wake of Poseidon" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & LP (Update)

11.08.2025 (Karsten Serck)

Discipline Global Mobile veröffentlicht "King Crimson: Lizard" in neuen Ausgaben auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das Album aus dem Jahr 1970 wurde neu in Dolby Atmos, DTS HD MA 5.1 und Hi Res Audio (Stereo) von Steven Wilson abgemischt. Parallel dazu entstand ein neuer "Elemental Mix" von David Singleton, der aus dem gesamten Material der Studio-Aufnahmen eine neue Stereo-Abmischung erstellte.

Das Blu-ray Disc/CD-Set erscheint am 24.10.2025. Parallel dazu erscheint "Lizard" auch als 200 Gramm-Schallplatte mit der David Singleton Stereo-Abmischung.

Update: Auch das Album "In The Wake Of Poseidon" aus dem Frühjahr 1970 erscheint am 24.10. als Blu-ray Disc/CD-Set mit einem neuen Dolby Atmos-Mix von Steven Wilson.

bereits erhältlich:

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK