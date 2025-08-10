News

"Die Indianer von Cleveland-Trilogie" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

11.08.2025 (Karsten Serck)

NSM veröffentlicht "Die Indianer von Cleveland" als Trilogie auf Blu-ray Disc. Das Set mit allen drei Teilen der Baseball-Comedy-Reihe kommt am 28.03.2025 im Mediabook in den Handel.

Update: Am 09.10.2025 erscheint die drei Filme noch einmal einzeln auf Blu-ray Disc.

