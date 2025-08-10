News
"Die Indianer von Cleveland-Trilogie" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)
11.08.2025 (Karsten Serck)
NSM veröffentlicht "Die Indianer von Cleveland" als Trilogie auf Blu-ray Disc. Das Set mit allen drei Teilen der Baseball-Comedy-Reihe kommt am 28.03.2025 im Mediabook in den Handel.
Update: Am 09.10.2025 erscheint die drei Filme noch einmal einzeln auf Blu-ray Disc.
- Die Indianer von Cleveland 2 [Blu-ray] bei Amazon.de
- Die Indianer von Cleveland 2 [Blu-ray] bei jpc.de
- Die Indianer von Cleveland 3 [Blu-ray] bei Amazon.de
- Die Indianer von Cleveland 3 [Blu-ray] bei jpc.de
- Die Indianer von Cleveland - Major League Trilogie [Blu-ray] bei Amazon.de
- Die Indianer von Cleveland - Major League Trilogie [Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.