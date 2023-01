News

KEF bietet ultrakompakten KC62 Subwoofer in neuer Farbe an

Der "größte kleine Subwoofer" KC62 von KEF ist ab Januar 2023 zusätzlich zu den bereits seit längerer Zeit verfügbaren Ausführungen Mineral Weiss und Schwarz jetzt auch in der neuen Farbe Matt-Titangrau erhältlich. Somit ergänzt er die ebenfalls in Matt-Titangrau verfügbaren aktiven Wireless-Lautsprechersysteme LS60 Wireless und LS50 Wireless II nun nicht mehr nur akustisch, sondern auch optisch in perfekter Manier.

Der KC62 soll laut Hersteller der beliebteste KEF-Subwoofer aller Zeiten sein, was KEF auf die Größe, das Design und die besonderen technischen Eigenschaften (Uni-Core Treiber, P-Flex Sicke, 5 Room Placement EQ-Einstellungen) des KC62 zurückführt. Wir haben den ultrakompakten und dennoch äußerst leistungsfähigen Aktiv-Sub getestet - zum Artikel geht es hier: Klick! Und auch in Kombination mit den LSX II durfte der KC62 sein Können unter Beweis stellen: Klick!

Der KEF KC62 in Matt-Titangrau ist ab 12. Januar auf kef.com zur UVP von 1.699 Euro verfügbar:

