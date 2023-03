News

"John Wick: Kapitel 4" kommt uncut im XXL-Format ins Kino

"John Wick: Kapitel 4" (John Wick: Chapter 4) hat von der FSK jetzt die (erwartete) Altersfreigabe ab 18 Jahren erhalten und wird in der Uncut-Fassung der längste "John Wick"-Film aller Zeiten. Mit 169:40 Minuten Laufzeit ist die Kino-Fassung fast vier Stunden lang und rund 40 Minuten länger als "John Wick: Kapitel 3".

Der vierte Teil der Action-Reihe von Chad Stahelski mit Keanu Reeves startet am 23.03.2023 in den deutschen Kinos und wird laut den aktuellen Planungen voraussichtlich am 27.10.2023 von Leonine auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

Neben den Heimkino-Editionen in Standard-Verpackung sind auch limitierte Steelbooks auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc geplant. Laut ersten Handelsinformationen werden beide Blu-ray-Varianten mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein.

bereits erhältlich:

