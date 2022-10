News

James Bond Filme jetzt in Ultra HD bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab sofort zum 60. James Bond-Jubiläum fast alle 007-Filme für Prime Video-Abonnenten. Es stehen 24 James Bond-Klassiker zur Auswahl, zu einem großen Teil sogar in Ultra HD. Während in den meisten Ländern sämtliche 25 James Bond-Filme gezeigt werden fehlt hierzulande das letzte Daniel Craig-Abenteuer "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben".

Neben den James Bond-Kinofilmen soll in Kürze auch eine Aufzeichnung des Live-Events "The Sound of 007: LIVE from the Royal Albert Hall" bei Prime Video zu sehen sein. Die Dokumentation "Der Klang von 007" steht bereits jetzt in Ultra HD zum Abruf zur Verfügung.

