News

"James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" jetzt in den USA als 4K-Stream mit Dolby Atmos

Der neue James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) ist in den USA bereits einen Monat nach dem Kinostart bei Streaming-Anbietern zum Premium-Verleih erhältlich. Im amerikanischen Apple iTunes Store wird das 007-Abenteuer z.B. in 4K mit Dolby Vision und englischem Dolby Atmos-Sound für 19,99 USD angeboten. Es handelt sich dabei um einen 48 Stunden-Verleih. Wer den Film später noch einmal sehen möchte, muss erneut zahlen.

Ab wann "Keine Zeit zu sterben" auch in Deutschland zum Streaming angeboten wird, ist noch nicht bekannt.

Mit der Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung des letzten 007-Abenteuers mit Daniel Craig ist Anfang des kommenden Jahres zu rechnen. Der genaue VÖ-Termin ist noch offen.

Neben den Standard-Editionen sind auch mehrere Steelbooks & Digibooks geplant. Außerdem erscheint eine limitierte Ultra HD Blu-ray-Sonderedition mit Aston Martin DB5-Modell exklusiv bei Amazon.de.

