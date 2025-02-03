News

Inventurverkauf mit attraktiven Preisen bei HiFi im Hinterhof

Bildquelle: HiFi im Hinterhof

Wie jedes Jahr startet HiFi im Hinterhof in Berlin mit einer gründlichen Inventur. Dabei wurden einige interessante Entdeckungen im Lagerbestand gemacht, und um Platz für Neues zu schaffen, gibt es jetzt ausgewählte Einzelstücke sowie Geräte aus der Ausstellung und Auslaufmodelle zu besonderen und günstigen Konditionen. Darunter Modelle aus den Bereichen HiFi, Heimkino, TV und Kopfhörer.

Alle Angebote findet man im Online-Shop, solange der Vorrat reicht:

