News

IAD übernimmt Vertrieb für Diapason - neue Didascalìa feiert Premiere

Bildquelle: IAD

Die IAD GmbH übernimmt ab sofort den Vetrieb der italienischen Edelmarke Diapason in Deutschland und Österreich.

Den Auftakt der Partnerschaft markiert der neue High-End-Lautsprecher Didascalìa, der feinste Handwerkskunst mit audiophiler Präzision vereinen möchte. Die in Brescia (Italien) gefertigte Didascalìa setzt auf ein aufwendig aufgebautes Vollholzgehäuse aus massivem Canaletto-Nussbaum in Constrained-Layer-Bauweise mit viskoelastischer Dämpfung und Aluminium-Exoskelett für maximale Resonanzfreiheit. Alternativ ist eine handpolierte Pianolack-Version (in acht Schichten handpoliert) erhältlich.

Technisch handelt es sich um ein 2-Wege-System mit zwei seitlichen Passivmembranen (erweiterter Tiefgang bis 35 Hz) und dreistufig anpassbarem regelbarem Dämpfungssystem. Der Hochtonbereich wird von einer 29-mm-Seidenkalotte nach Kurt-Mueller-Spezifikation mit Neodym-Antrieb übernommen, während ein 180-mm-Mitteltöner mit handbeschichteter Papier-Nylon-Membran und „Aircirc“-Magnetsystem für außergewöhnliche Transparenz sorgt.

Die symmetrische Frequenzweiche setzt auf Mundorf-Kondensatoren, Jantzen-Spulen und eine punktweise Verdrahtung für höchste Signalreinheit. Entwickelt von Alessandro Schiavi und Paolo Tezzon (ehemals Sonus faber), verkörpert die Didascalìa die italienische Schule des Lautsprecherbaus.

Anzeige



Die Diapason Didascalìa ist ab Januar 2026 für 54.900 Euro (Paarpreis UVP) im Fachandel erhältlich.

Frontansicht

Pianolack schwarz Variante aus seitlicher Ansicht

Rückseite von schräg oben

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.