Exklusive PIEGA-Präsentation in der Coldewey HiFi-/Technik-Welt in Westerstede am 08. November 2025

In der Coldewey Erlebniswelt für HiFi- und Technikbegeisterte in Westerstede haben Freunde des Spitzenklangs die Möglichkeit, am 08. November 2025 die Klangkultur und akustische Raffinesse von PIEGA live zu erleben. Hier kann man sich gleich für die Vorführungen am 08. November um 10 oder um 12 Uhr anmelden - was man schnellstmöglich tun sollte, denn die Plätze sind limitiert.

Exklusive PIEGA Technologie bei Coldewey

Man erlebt das PIEGA Feeling in Form von kompromisslos hochklassigen Ketten: An erlesener Burmester-Elektronik werden am 08. November um 10 Uhr und um 12 Uhr die beeindruckende PIEGA COAX 811.2 sowie die besonders schlanke PIEGA COAX 611.2 präsentiert. Absolute HiFi-Gourmets kommen dann bei der Master Line Source 2 Gen2 und der Master Line Soure 3 Gen2, ebenfalls an Burmester-Elektronik, voll auf ihre Kosten. Das Ganze findet im unverwechselbaren Ambiente des Sinnwerks innerhalb des Coldeway Firmen-Komplexes statt.

Wir haben zu der PIEGA COAX 611.2 einen umfassenden Test verfasst:

Zusätzlich können wir jetzt schon klar sagen - die Master Linie Source 2 Gen2 MUSS man live erlebt haben:

PIEGA COAX 811.2

Grandiose Schweizer Lautsprecherkultur in einem besonders stilvollen Ambiente, eingebettet in eine komplette Technik-Erlebniswelt - der Besuch bei Coldewey in Westerstede ist äußerst lohnenswert. Daher - nicht zögern, sondern gleich anmelden!

