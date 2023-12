News

"Helene Fischer: Rausch Live - Die Arena Tour" erscheint auf Blu-ray Disc, DVD & CD

Helene Fischer veröffentlicht im Januar "Rausch Live - Die Arena Tour" auf Blu-ray Disc, DVD & CD. Der Konzertfilm mit den Highlights der Arena-Tour 2023 wird einzeln auf Blu-ray Disc veröffentlicht, aber auch in einem "Super Deluxe"-Set mit Blu-ray Disc, DVD und Doppel-CD angeboten.

"Helene Fischer: Rausch Live - Die Arena Tour" wird ab dem 26.01.2023 im Handel erhältlich sein.

Tracklist

1 Null auf 100

2 Genau dieses Gefühlö

3 Fehlerfrei

4 Herzbeben

5 Mit keinem andern

6 Volle Kraft voraus

7 Wunden

8 Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n

9 Nur mit Dir

10 Rausch

11 Vamos a Marte

12 Wenn alles durchdreht

13 Never Enough

14 Hand in Hand

15 Medley: Hundert Prozent

Und morgen früh küss ich dich wach

Mitten im Paradies

Die Hölle morgen früh

Von hier bis unendlich

Mit dem Wind

16 Regenbogenfarben

17 Luftballon

18 Wann wachen wir auf

19 Phänomen

20 Atemlos durch die Nacht

21 Liebe ist ein Tanz

22 Flieger

23 Unser Tag

24 Achterbahn

25 Blitz

26 Alles von mir

27 Jetzt oder nie

