HBO: "House Of the Dragon" bekommt dritte Staffel

HBO kündigt bereits die dritte Staffel von "House of the Dragon" an. Noch vor dem Start der zweiten Staffel ist damit die Fortsetzung der "Game of Thrones"-Prequel-Serie gesichert.

Die achtteilige zweite Staffel von "House of the Dragon" wird in Deutschland bei Sky und dem Streaming-Dienst WOW zu sehen sein und soll in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni starten. Die neuen Episoden werden wöchentlich jeweils mit einer Folge auf Abruf verfügbar sein, wahlweise im Original oder auf Deutsch sowie mit englischen oder deutschen Untertiteln.

Mit der Veröffentlichung der zweiten Staffel auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc ist im Herbst zu rechnen.

