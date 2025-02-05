News

"Werner"-Filme und "Manta Manta 1 & 2" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray

06.02.2025 (Karsten Serck)

Nameless Media veröffentlicht am 14.02.2025 die "Werner"-Filme sowie "Manta Manta" und "Manta Manta: Zwoter Teil" auf Ultra HD Blu-ray. Alle Ultra HD Blu-rays erscheinen mit verschiedenen Cover-Varianten als Mediabook. Die "Werner"-Filme werden auch als Boxset mit allen fünf Teilen und die beiden "Manta Manta"-Filme als Doppel-Set veröffentlicht.

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK