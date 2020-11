News

Google Assistant jetzt auch auf Samsung TVs verfügbar

Neben Amazon Alexa und Bixby ist nun auch der Google Assistant für aktuelle Samsung Smart TVs der Generation 2020 verfügbar. Darunter die 8K sowie 4K QLEDs, die Crystal UHD TV-Geräte sowie The Serif, The Sero und The Terrace.

Mit allen drei Sprachassistenten lassen sich laut Samsung neue, für den Nutzer interessante TV-Inhalte und Filme finden, außerdem kann man den Wetterbericht sowie Sport-Ergebnisse abfragen und Musik wiedergeben. Mit der Integration des Google Assistants hat man nun auch Zugriff auf Google-Dienste wie Google Search, Photos, Maps und Kalender.

