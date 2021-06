News

"Godzilla vs. Kong" im September auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Warner veröffentlicht "Godzilla vs. Kong" voraussichtlich am 30.09.2021 in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Kinostart ist hierzulande für den 01.07.2021 geplant und ab dem 29.07. soll "Godzilla vs. Kong" auf digitalen Plattformen wie Amazon Prime Video und Apple iTunes zum Kauf und Verleih erhältlich sein - auch in 4K.

Die Ultra HD Blu-ray wird laut der bereits in England veröffentlichten Version über eine deutsche und englische Dolby Atmos-Tonspur verfügen und neben HDR10 auch HDR10+ und Dolby Vision unterstützen.

Die deutsche Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray sind bereits bei jpc vorstellbar. Bei Amazon.de verkaufen verschiedene Anbieter die Import-Versionen, zu denen derzeit aber nicht mehr Amazon UK gehört. Dafür bietet jetzt auch Amazon.de selbst die britische Blu-ray Disc an, die aber im Unterschied zur Ultra HD Blu-ray über keine deutsche Tonspur verfügt.

