"Godzilla" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht "Godzilla" (2014) im Frühjahr auch auf Ultra HD Blu-ray. Nachdem der Film bereits von Warner als digitale 4K-Version in einer deutschen Vorschau angeteasert wurde, hat Warner in den USA jetzt auch ganz offiziell eine Ultra HD Blu-ray für den 23.03.2021 angekündigt. Diese wird mit einem Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein und über das Bonus-Material der Blu-ray Disc verfügen. Für Deutschland liegt noch keine Ankündigung einer Ultra HD Blu-ray vor aber Warner nennt jetzt ebenfalls den 23.03.2021 als VÖ-Termin für die digitale 4K-Version.

"Godzilla vs. Kong" soll in den USA am 26.03.2021 im Kino und beim Streaming-Dienst HBO Max starten. In Deutschland war "Godzilla vs. Kong" zuletzt für den 20.05.2021 geplant. Ein neuer Starttermin wurde hierzulande noch nicht bekannt gegeben.

