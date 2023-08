News

"Gladiator" erscheint als "Titans of Cult" 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Ridley Scotts "Gladiator" erscheint im Rahmen der "Titans of Cult"-Reihe in zwei neuen limitierten Sondereditionen. Neben dem "Titan Edition"-Steelbook erscheint auch noch eine "Supreme Edition" mit noch etwas umfangreicheren Fan-Beigaben. Beide "Titan of Cult"-Editionen enthalten den Film auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray, die technisch mit den bereits im Handel erhältlichen Varianten übereinstimmen dürften.

Die beiden "Titans of Cult"-Editionen von "Gladiator" sollen ab dem 30.11.2023 erhältlich sein und werden in Deutschland exklusiv bei Amazon.de verkauft.

Gladiator Titan Edition

• Collectable SteelBook Case

• Exclusive Acrylic Cult Stand

• Sculpted Pin of Maximus’ Helmet

• Collection of production photographies from the set

Gladiator Supreme Edition

• Collectable SteelBook Case

• Exclusive Acrylic Cult Stand

• Sculpted Pin of Maximus’ Helmet

• Exclusive ICONART Metal Poster *210mm x 297mm*

• ICONART Magnetic Mount

• 3 Concept Art Posters

• Collection of production photographies from the set

