F9: Neuer "Fast & Furious 9" Super Bowl-Spot online

Universal hat zum "Super Bowl" in den USA einen neuen Mini-Trailer für "Fast & Furious 9" veröffentlicht. Der "F9 - The Big Game Spot" ist gerade einmal 30 Sekunden lang. Der Kinostart des neunten Teils der "Fast Saga" ist aktuell in Deutschland für den 27.05.2021 geplant.