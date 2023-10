News

Exklusive S7T Limited Edition Standlautsprecher von Perlisten

Die amerikanischen Klangexperten von Perlisten präsentieren ihre jüngste Schöpfung mit der exklusiven S7T Limited Edition Standlautsprechern.

Wie bereits in der nicht limitierten Version des S7T, setzt Perlisten hier kompromisslos auf neuste Technologie, hochwertige Materialien und stilvolles Design. Die vier Tieftöner (pro Lautsprecher) wurden überarbeitet, um die präzisen Bässe noch weiter zu perfektionieren. Beim eigens entwickelten DPC-Array wurden zwar die vorhandenen Chassis und die Ansteuerung beibehalten, aber alle drei Schallwandler an einen massiven Aluminiumkühlkörper gekoppelt. Die Frequenzweiche wurde ebenfalls aktualisiert. Um die Exklusivität zu unterstreichen, kleidet Perlisten den auf nur 50 Paar limitierte Lautsprecher in sportlich wirkendes Karbon. Der letzte Schritt der Produktion ist die Signatur von Perlisten-CEO Dan Roemer persönlich auf jedem Lautsprecher.

Das Herzstück jedes Perlisten-Lautsprechers ist das zum Patent angemeldete DPC (Directivity Pattern Control) -Array. Das Array wird mit einer 5-Achsen CNC-Fräse aus einem massiven 40 Millimeter starken Aluminiumblock gefertigt und schließlich eloxiert. Das Aluminium-DPC dient als massiver Kühlkörper für alle drei Schallwandler im Array, der mit den bereits vorhandenen Aluminiumkühlkörpern der einzelnen Hochtöner zusammenarbeitet.

Die Entwickler von Perlisten setzten sich das Ziel, die Tieftoneinheiten für die S7t Limited Edition noch einmal zu verbessern. Eine neu gestaltete Schwingspule und Magnet ermöglichen nun 20 Prozent mehr lineare Auslenkung, wobei die Gesamtinduktivität weiter reduziert wurde. Dies wurde durch den Einsatz eines sekundären Kurzschlussrings und neu gestalteter Schwingspulenwicklungen erreicht. Der sekundäre Kurzschlussring dient als großer Kühlkörper innerhalb des Antriebs und ist über ein smartes Montagesystem aus Aluminiumbefestigungen mit dem externen Kupferkühlkörper verbunden. Diese Verfeinerungen führen zu Verbesserungen in allen wichtigen Leistungskategorien: Linearer Hub, Verzerrung, thermische Kompression, Einschwingverhalten und Klarheit im Mitteltonbereich.

Für diesen beeindruckenden Tiefton setzt Perlisten auf das bewährte Material der S-Serie: (TPCD) TeXtreme-Kohlefaser ist der Schlüssel zur Leistung des Tieftons. Diese Technologie ist 30 Prozent leichter als herkömmliche Karbonfasern gleicher Dicke, wobei die Festigkeit durch den einzigartigen Prozess des Verflechtens mit mehreren Schichten erhöht wird. Das Ergebnis ist eine luftig-leichte Dynamik bei gleichzeitig markerschütternder Tieftonperformance.

Für die Limited Edition werden von den Entwicklern kompromisslos alle Komponenten aussortiert, die nicht diesen Anspruch erfüllen. Darüber hinaus wird jedes Lautsprecherpaar und jede Frequenzweiche in Madison, USA, auf 0,5 dB genau von Hand abgestimmt. Die Paare werden präzise abgeglichen, zertifiziert und die Messungen werden den Kunden zur Verfügung gestellt.

Die gerundeten Seitenplatten aus hochwertiger Carbonfaser, strahlen nicht nur eine, der Limitierung angemessenen, Attraktivität aus – das schwarz glänzende Ornat hat zudem noch einen erheblichen Vorteil: Die Platten sorgen für eine moderate Erhöhung des Gehäusevolumens um 8 Prozent, ohne die Grundfläche des Lautsprechers zu vergrößern. Das größere Volumen ermöglicht es, die Auslenkungsfähigkeiten des neu entwickelten Tieftöners voll auszunutzen.

In Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von IsoAcoustics und auf der Grundlage ihrer patentierten Technologie wurde, exklusiv für die S7t Limited Edition, ein maßgeschneidertes Entkopplungs-System entwickelt. Dieses System bietet ein hohes Maß an Isolierung und widersteht seitlichen Bewegungen und Schwingungen, um die Ausrichtung auf die Hörposition beizubehalten. Interne Reflexionen von der harten Auflagefläche werden abgeschwächt, was zu einer größeren Klangklarheit und Offenheit führt. Darüber hinaus beeindruckt der massive, 18 Kilogramm schwere Stahlsockel mit bester Erdung des Lautsprechergehäuses. Für den letzten Schliff sogt auch hier die elegante Optik in zeitlos modernem Schwarz-Kupfer Mix.

Das auf nur 50 Paare streng limitierte Topmodell der Perlisten S-Serie steht ab sofort zur Verfügung. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Perlisten S7t Limited Edition inklusive Mehrwertsteuer beträgt pro Lautsprecherpaar 30.000,00 Euro.

