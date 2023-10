News

Disney+ Preiserhöhung kommt - alte Konditionen nur noch für kurze Zeit

Disney+ bietet auch in Deutschland sein Streaming-Abo ab dem 1. November mit Werbung an. Das bisherige Komplett-Abo von Disney+ wird als "Premium"-Abo fortgeführt aber teurer. Zukünftig wird es drei verschiedene Abo-Varianten bei dem Streaming-Dienst geben. Das Abo ist bislang in vollem Umfang für 8,99 EUR im Monat oder für 89,90 EUR im Jahr erhältlich. Dafür verlangt Disney+ zukünftig 11,99 EUR im Monat oder 119,90 EUR im Jahr:

Für bestehende oder vor dem 1. November neu abgeschlossene Abos von Disney+ gibt es die folgende Regelung:

Bestehende Kunden in Deutschland werden über den 1. November hinweg ihr derzeitiges Monats- und Jahresabo zum bestehenden Preis beibehalten – zukünftige Änderungen vorbehalten. Dieses wird automatisch in „Premium“ umbenannt und zudem haben bestehende Kunden die Möglichkeit, auf das Modell „Standard mit Werbung“ zu wechseln.

Wer noch vor dem 1. November bereits ein Disney+ Abo abgeschlossen hat, wird dieses somit zumindest noch für eine gewisse Zeit ohne Preiserhöhung in vollem Umfang in 4K mit Dolby Atmos nutzen können.

www.disneyplus.com

