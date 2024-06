News

Exclusives "Queen: Kizuna" Live-Album auf CD & Vinyl LP

Universal Japan veröffentlicht "Queen: Kizuna" im Juli als limitierte Vinyl-Edition. Die exklusive Live Compilation-Album zur Japan-Tournee wurde bereits im Januar als SMH-CD veröffentlicht und erscheint am 17.07.2024 als remastertes Doppel-LP-Set mit zwei 180 Gramm-Schallplatten. Die limitierte Doppelvinyl-Version von „Kizuna“ wurde vom Mastering-Ingenieur Miles Showell in den Abbey Road Studios im Half Speed Mastering-Verfahren produziert. Die insgesamt 16 Titel wurden durch ein Fan-Voting in Japan ermittelt, bei dem insgesamt 150 Queen-Songs zur Auswahl standen.

Tracklist LP

SIDE A

1. SOMEBODY TO LOVE (Mercury)

Taken from the 2004 album “QUEEN ON FIRE - LIVE AT THE BOWL”

2. ’39 (May)

Taken from the 1979 album “LIVE KILLERS”

3. DON'T STOP ME NOW (Mercury)

Taken from the 1979 album “LIVE KILLERS”

4. BOHEMIAN RHAPSODY (Mercury)

Taken from the 2003 album “LIVE AT WEMBLEY STADIUM”

SIDE B

1. SPREAD YOUR WINGS (Deacon)

Taken from the 1979 album “LIVE KILLERS”

2. RADIO GA GA (Taylor)

Taken from the 2003 album “LIVE AT WEMBLEY STADIUM”

3. WE WILL ROCK YOU (May)

Taken from the 1979 album “LIVE KILLERS”

4. WE ARE THE CHAMPIONS (Mercury)

Taken from the 2003 album “LIVE AT WEMBLEY STADIUM”

SIDE C

1. KILLER QUEEN (Mercury)

Taken from the 1979 album “LIVE KILLERS”

2. ONE VISION (Queen)

Taken from the 2003 album “LIVE AT WEMBLEY STADIUM”

3. LOVE OF MY LIFE (Mercury)

Taken from the 1979 album “LIVE KILLERS”

4. HAMMER TO FALL (May)

Taken from the 2003 album “LIVE AT WEMBLEY STADIUM”

SIDE D

1. STAYING POWER (Mercury)

Taken from the 2004 album “QUEEN ON FIRE - LIVE AT THE BOWL”

2. A KIND OF MAGIC (Taylor)

Taken from the 2003 album “LIVE AT WEMBLEY STADIUM”

3. FRIENDS WILL BE FRIENDS (Mercury/Deacon)

Taken from the 2003 album “LIVE AT WEMBLEY STADIUM”

4. SAVE ME (May)

Taken from the 2004 album “QUEEN ON FIRE - LIVE AT THE BOWL”

