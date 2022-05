News

"Eurovision Song Contest Turin 2022" erscheint auf Blu-ray Disc

Polystar veröffentlicht den diesjährigen "Eurovision Song Contest" auf Blu-ray Disc.

Das Musik-Event, aus dem die ukrainische Band Kalush Orchestra am letzten Wochenende in Turin als Gewinner hervorging, soll am 24.06.2022 auf Blu-ray Disc erscheinen.

Geplant ist ein 3 Disc-Set. Die einzelnen ESC-Songs wurden bereits im April auf einem CD-Sampler veröffentlicht.

