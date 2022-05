News

Eurosport zeigt "French Open" in 4K Ultra HD & HDR

Eurosport und HD+ zeigen auch in diesem Jahr wieder vom 22. Mai bis 5. Juni die "French Open" in Ultra HD & HDR.

Der Eventsender Eurosport 4K auf UHD1 by HD+ wird alle Partien, die an den 15 Turniertagen auf dem Centre Court Philippe-Chatrier des Roland-Garros-Tennis-Turniers stattfinden, in Ultra HD & HDR übertragen.

Insgesamt sind rund 120 Stunden Live-Tennis inklusive der Halbfinal- und Finalspiele geplant.

Voraussetzung für den Empfang von Eurosport 4K via Satellit Astra 19.2° Ost ist ein HD+ Abo. In Österreich können auch Kunden von simpliTV Eurosport 4K empfangen.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.